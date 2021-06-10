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Четверг, 10 июня, 2021
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Строящаяся школа в Сасове готова на 30%

7info
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Работы по возведению нового здания школы №1 в городе Сасово выполнены на 30%. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Строители ПК «Квант» полностью сконструировали колонны подвала и 1-го этажа. Заливка бетоном перекрытия 1-го этажа выполнена на 333 м3, 2-го этажа – на 250 м3, 3-го этажа – на 124 м3. Рабочие продолжают заполнять стены блоками из ячеистого бетона и устанавливать оконные пластиковые блоки. 

Устройство водопроводной сети и наружной канализации выполнено на 50%. Работы выполняются согласно графику.

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