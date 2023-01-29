Количество клиентов НПФ ВТБ по НПО выросло на четверть

По итогам 2022 года количество клиентов, заключивших с ВТБ Пенсионный фонд договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), увеличилось на 25% и превысило 157 тысяч человек. Размер пенсионных резервов вырос более чем на 24%.

В 2022 году клиенты активно пополняли свои счета через онлайн-каналы – доля таких взносов увеличилась на 19% по сравнению с 2021 годом. Всего по договорам НПО дистанционно было сделано более 14,5 тысяч взносов на общую сумму около 309 млн рублей. При этом 225 млн рублей (73%) поступили через систему быстрых платежей (СБП), которая стала доступна для клиентов 1 января 2022 года. Сумма выплат участникам программ НПО за год выросла более чем в три раза по сравнению с прошлым годом и составила 3,3 млрд рублей.

«В прошлом году на рынке продолжился тренд на внедрение и расширение услуг, которые позволяют клиентам эффективно взаимодействовать с фондами в режиме онлайн. Для нас цифровизация – одно из приоритетных направлений развития. Участники программы НПО от ВТБ Пенсионный фонд уже могут все операции проводить дистанционно: от заключения договора до подачи заявления на выплату пенсии. При этом, как показали результаты работы за год, самым востребованным нововведением для наших клиентов стала возможность совершать пенсионные взносы через СБП. Мы также запустили новые каналы продаж, например, теперь заключить договор НПО с фондом можно в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Результатом этой работы стали высокие показатели – за прошедший год более 40 тысяч человек выбрали НПФ ВТБ для формирования негосударственной пенсии. В этом году мы планируем и дальше развивать наши продукты и сервисы, чтобы количество операций, требующих личного присутствия, сводилось к минимуму», – комментирует Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа НПО позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Данные средства, сформированные за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер клиент определяет самостоятельно. Заключить договор можно также в пользу своих близких, даже если они уже находятся на пенсии.

В 2022 году Национальное рейтинговое агентство подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ВТБ Пенсионный фонд на уровне «ААА|ru.pf|» по национальной шкале негосударственных пенсионных фондов. «Эксперт РА» в одиннадцатый раз подряд также подтвердил рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд.