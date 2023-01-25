Клиенты группы «Открытие» заработали 18% по стратегии «Облигационная»

Клиенты УК «Открытие» (группа банка «Открытие», входящего в группу ВТБ) получили купонный доход в размере 18% по стратегии доверительного управления «Облигационная». Общий объем выплат превысил 57 млн рублей.

Выплата купона стала возможна благодаря росту цен базовых активов, входящих в корзину стратегии: «Johnson & Johnson», «McDonald’s», «Unilever», «Kelogg», «Kraft Heinz Co».

Согласно инвестиционной идее, в случае роста акций от их уровня, который был зафиксирован на момент запуска стратегии, клиентам выплачивается купон в размере 9% годовых. Так как выплата была осуществлена сразу за 2 года, более 600 клиентов получили доходность 18%.

Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Для нас важно, что даже в такой непростой момент на рынке инвесторы продолжают получать ожидаемый доход по нашим стратегиям. Это еще раз подтверждает высокий уровень экспертизы команды «Открытие Инвестиции» и грамотность выбранной инвестидеи. Символично, что стратегия, ориентированная на рост компаний потребительского сектора, показала результат именно под Новый год. Это добавило праздничного настроения нашим клиентам»