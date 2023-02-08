«Единое пособие — рязанским детям: актуальное в вопросах и ответах»

В Рязанской области с начала января 2023 года назначено единое пособие родителям 12 тысяч детей и 248 беременным женщинам. С момента старта выплат единого пособия Социальный фонд перечислил семьям более 150 миллионов рублей.

Новая мера поддержки объединяет ряд выплат для социальной поддержки нуждающимся семьям – на первого и третьего ребёнка до 3 лет, от 3 до 8 и от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период: родители детей до 3 лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. Возможность получать выплаты по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на них.

Семьям, которые всё же решили перейти на новое пособие, рекомендуем предварительно ознакомиться с условиями назначения выплаты: принципами расчёта доходов, оценкой имущества и сроками подачи заявления.

Для того чтобы гражданам было проще разобраться во всех нюансах, Отделение СФР по Рязанской области публикует подборку наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся оформления и выплаты пособия.

— «Прекратится ли ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала при одобрении заявления на единое пособие?»

Да, прекратится, если выплата была назначена до 31.12.2022 г. Однако, можно подать новое заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала и в случае положительного решения получать обе выплаты одновременно.

— «Можно ли получить ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала на любого ребенка?»

Да, с 1 января 2023 года семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала на любого ребенка до 3 лет в семье независимо от очередности рождения. Хотя ранее такие выплаты можно было оформить только на второго ребенка до 3 лет.

— «Если семья уже получает одно из детских пособий и подала заявление на единое пособие, в случае отказа выплата пособий по старым условиям продолжится?»

Да, если единое пособие не будет назначено, то ранее назначенные выплаты будут выплачиваться до окончания срока их назначения.

— «За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?»

Для единого пособия расчётным периодом являются 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в январе 2023 года, то будут учитываться доходы с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года, а если в марте 2023 года – с февраля 2022 года по январь 2023 года.

— «Что делать, если допустили ошибку при заполнении заявления на единое пособие?»

Если допущена ошибка при заполнении заявления, то Социальный фонд России, не вынося отказа, вернёт его на доработку заявителю, на которую отводится 5 рабочих дней.

— «Почему деньги не поступили, если решение о назначении пособия вынесено?»

После вынесения решения первая выплата поступает течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении. Далее, вы будете получать средства каждое 3 число месяца при перечислении на банковские реквизиты. И с 1 по 25 число при перечислении на почту.

— «Могут ли работающие родители, которые уже получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, оформить единое пособие?»

Да. Если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения и семья пройдет критерии комплексной оценки нуждаемости, единое пособие будет назначено.

— «Как узнать на какой стадии рассмотрение заявления?»

Если заявление подано в электронном виде, вся информация о статусе отображается в личном кабинете на портале Госуслуги. В личный кабинет поступит уведомление о принятом решении. В других случаях поступает уведомление о необходимости донести какие — либо документы, если их нельзя запросить по межведомственному взаимодействию.

— «Почему заявление принято давно, а решения еще нет. Другие подали заявление позже и уже получили ответ?»

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, в отдельных случаях до 30 рабочих дней. Это зависит от того, как быстро поступают сведения из других ведомств. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.

— «Кто входит в состав семьи при оценке нуждаемости?» В состав семьи входят заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети до 23 лет, если они учатся на очном отделении.