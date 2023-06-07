Строительство ж/д линии от индустриального парка «Рязанский» до станции Дягилево завершается

Работы по устройству железнодорожного полотна на территории индустриального парка «Рязанский» переходят к завершающей стадии. Основные строительные работы уже выполнены. Сейчас прорабатывается сопутствующая инфраструктура, эти работы завершены больше чем на две трети.

Об этом речь шла на совещании специалистов региональной Корпорации развития и генподрядчика строительства, – сообщил Комитет инвестиций и туризма Рязанской области.

Сроки реализации проекта планируют сократить по поручению губернатора Павла Малкова. Для этого привлекут дополнительные спецбригады.

Всего проложат 7,5 км железной дороги от парка до станции Дягилево. Грузооборот по новым путям может составить около полумиллиона тонн в год.

Зампред регионального правительства Артём Никитин назвал новые ж/д пути серьёзным преимуществом индустриального парка «Рязанский». Благодаря им резиденты смогут выстраивать самые выгодные логистические маршруты для своих производств.