Четверг, 27 июня, 2024

Строительство в Борках идёт законно

Автор: 7info

Опубликовано

26 июня прекращено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников администрации г. Рязани по статье 293 УК РФ «Халатность». Их обвиняли в незаконной выдаче разрешения на условно разрешённый вид деятельности, а именно — строительство на земельном участке и микрорайоне Борки. Разрешение на среднеэтажную жилую застройку было выдано в ноябре 2022 года. Его получила компания «Зелёный сад — Рябиновые гроздья». Ранее на земельном участке в Борках располагался шпалопропиточный завод.

Ряд граждан усомнились в законности выданного разрешения. Они обратились в Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области. После проведённой проверки и рассмотрения материалов в суде уголовное дело в отношении сотрудников администрации г. Рязани было прекращено.

Установить истину по делу удалось благодаря высококвалифицированной работе коллегии адвокатов «Юрий Борисов и партнёры».

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