Строительство свиноводческого комплекса в Скопинском районе планируют ускорить

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В Скопинском районе планируют ускорить строительство свиноводческого комплекса. Об этом заявил главный инвестор проекта Томас Норгард на встрече с губернатором Рязанской области.

Николай Любимов напомнил, что комплекс на 6 000 голов начал возводиться в 2017 году. Объем инвестиций в проект составляет более 4,8 млн рублей. В 2021 году комплекса планируют ввести в эксплуатацию, что создаст дополнительные 150 рабочих мест. Производственные мощности – 19,7 тыс. тонн свиней в год. В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы, прокладка внутриплощадочных дорог.

— Мы постараемся ускорить темпы строительства. При создании свинокомплекса применяются современные технологии. Это позволит соблюсти все необходимые санитарные и экологические нормы, — подчеркнул Томан Норгард.

Глава региона пообещал помочь с организацией предстоящих общественных обсуждений. Он отметил, что с местными жителями необходимо наладить тесное взаимодействие, чтобы исключить негатива. Губернатор поручил зампреду правительства Дмитрию Филиппову помочь инвестору в организации этих мероприятий и в решении обозначенных им вопросов.