Строительство социальных объектов в Рязанской области ведётся согласно графику

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочее совещание по вопросу строительства объектов соцсферы в регионе в 2022 году. В работе приняли участие зампред правительства Евгений Беленецкий, глава регионального Минстроя Вячеслав Меньшов.

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Главе региона доложили о реализации графиков строительства социальных объектов. Работы на всех объектах ведутся согласно графику – без отставаний и серьёзных недочётов. Действия подрядчиков контролируются. Из-за подорожания стройматериалов скорректированы сметы, предусмотрено дополнительное финансирование.

Внимание уделили возведению нового корпуса онкологического диспансера. Сейчас для медучреждения закупается медицинское и технологическое оборудование. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Также в 2022 году планируют завершить строительство крытого футбольного манежа, школы в Кальном, 12 ФАПов и врачебной амбулатории. В Рязанской области построят три ФОКа – в Милославском, Скопинском и Сараевском районах и ряд других объектов. Запланировано начало строительства Домов культуры в Спасском и Милославском районах. В рамках освоения инфраструктурных бюджетных кредитов намечено строительство 4 детских садов на 780 мест и школы на 1100 мест около ЖК «Олимпийский». В планах — и модернизация западного коллектора.

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Глава региона отметил, что в условиях действия санкций необходимо обращать особое внимание на строительство социальных объектов:

– Мы сегодня должны приложить вдвое, а то и втрое больше усилий, чтобы все их выполнить, – сказал Любимов.

Важно, по словам губернатор, обеспечить своевременную сдачу объектов без потерь качества. Также важно решать возникающие проблемы оперативно.

– Проблемных соцобъектов у нас нет. И нужно сделать всё возможное, чтобы их у нас не появилось, – добавил он.

Отметим, что в 2022 году в Рязанской области планируют сдать 30 объектов социальной сферы. За три года в регионе удалось построить 80 таких объектов.