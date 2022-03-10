Строительство социальных объектов в Рязанской области ведётся согласно графику

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочее совещание по вопросу строительства объектов соцсферы в регионе в 2022 году. В работе приняли участие зампред правительства Евгений Беленецкий, глава регионального Минстроя Вячеслав Меньшов.
Главе региона доложили о реализации графиков строительства социальных объектов. Работы на всех объектах ведутся согласно графику – без отставаний и серьёзных недочётов. Действия подрядчиков контролируются. Из-за подорожания стройматериалов скорректированы сметы, предусмотрено дополнительное финансирование.
Внимание уделили возведению нового корпуса онкологического диспансера. Сейчас для медучреждения закупается медицинское и технологическое оборудование. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца года.
Также в 2022 году планируют завершить строительство крытого футбольного манежа, школы в Кальном, 12 ФАПов и врачебной амбулатории. В Рязанской области построят три ФОКа – в Милославском, Скопинском и Сараевском районах и ряд других объектов. Запланировано начало строительства Домов культуры в Спасском и Милославском районах. В рамках освоения инфраструктурных бюджетных кредитов намечено строительство 4 детских садов на 780 мест и школы на 1100 мест около ЖК «Олимпийский». В планах — и модернизация западного коллектора.
Глава региона отметил, что в условиях действия санкций необходимо обращать особое внимание на строительство социальных объектов:
Важно, по словам губернатор, обеспечить своевременную сдачу объектов без потерь качества. Также важно решать возникающие проблемы оперативно.
Отметим, что в 2022 году в Рязанской области планируют сдать 30 объектов социальной сферы. За три года в регионе удалось построить 80 таких объектов.