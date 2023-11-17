Строительство приюта и обязательную регистрацию животных обсудили в Рязанской областной Думе

16 ноября в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, в рамках которого обсудили реализацию закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». С 2021 года законом закреплена обязанность муниципальных образований организовывать отлов безнадзорных животных, их транспортировку и содержание в приютах. Финансируется эта работа из регионального бюджета. То, как закон реализуется, какие трудности возникают и как решать проблемные вопросы, депутаты обсудили с заместителем председателя регионального правительства Александр Шаститко, первым заместителем начальника Главного управления ветеринарии региона Сергеем Макаровым, представителями администрации Рязани.

Были озвучены основные показатели работы. Так, с начала текущего года на территории области отловлены и размещены в приютах 1808 собак, возвращены на прежние места обитания – 1268, переданы новым владельцам – 233. В Рязанской области создана и реализуется концепция работы с безнадзорными животными, которая разработана по получению губернатора Павла Малкова. Она предусматривает ряд направлений работы: это создание приюта, введение регистрации домашних и безнадзорных животных, пропаганда практик стерилизации и ответственного обращения. Кроме того, в регионе запущен в тестовом режиме проект по льготной стерилизации собак и кошек, который в дальнейшем хотят распространить на всей территории области. Также в планах — установить в регионе дополнительные требования по содержанию домашних животных.

Парламентарии поинтересовались сроками строительства в Рязани приюта для животных. По этому вопросу удалось уточнить сроки. Уже определена организация, которая проведёт проектные изыскания. Проектные работы завершат в мае 2024 года, в четвёртом квартале года начнётся строительство приюта. На вопрос, будет ли в Рязанской области введена обязательная регистрация домашних животных, поступил следующий ответ: работу эту хотят начать с 2025 года. Вместе с ней в регионе будет создана единая база домашних животных. По ней удастся осуществлять поиск потерявшихся животных и минимизировать случаи, когда животное остаётся без владельца.

Обратили внимание на эффективность работы, которую осуществляют муниципалитеты по отлову и содержанию животных. Также депутаты поинтересовались, как устраняются выявленные нарушения. Был выдвинут ряд предложений. Одно из них касалось создания единой базы организаций, которые занимаются отловом животным. Всё дело в том, что муниципалитеты привлекают к работе с безнадзорными животными подрядчиков, и гражданам не всегда просто разобраться с тем, какая организация отвечает за эту работу по их месту жительства. База в свою очередь могла бы аккумулировать в себе все данные о таких организациях.

Обратили внимание парламентарии на проблему, которая в последнее время даёт о себе знать всё чаще — это нападение безнадзорных животных на людей. В Рязанской области от этого пострадали более двух тысяч человек, из них значимая часть — дети. Предложено рассмотреть возможность увеличения сроков содержания животных на передержке.

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут представлены рекомендации, выработанные в рамках обсуждения. Также сделан акцент на том, что по рассмотренным на заседании проблемным вопросам важно оперативно принимать решения и усиливать среди граждан разъяснительную работу по ответственному обращению с животными.