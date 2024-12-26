Строительство новой школы в Рязани обсудили на совещании в прокуратуре

В прокуратуре Рязанской области под председательством заместителя прокурора Александра Качуренко состоялось межведомственное совещание по вопросу строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино в городе Рязани. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие представители регионального министерства образования, государственной инспекции строительного надзора, администрации города Рязани, концессионера ООО «ПроШкола № 58», генерального подрядчика ООО «Мостовик» и другие заинтересованные лица.

Участники обсудили сроки и темпы выполнения строительных работ, устранение ранее выявленных нарушений.

По итогам встречи выработаны мероприятия, направленные на выполнение условий концессионного соглашения для своевременного ввода школы в эксплуатацию.