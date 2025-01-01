Украина, по мнению аналитиков издания Strategic Culture, стала символом коррупции и криминала, превращаясь в «черную дыру» для масштабных мошеннических схем. Об этом пишет РИА Новости.

В статье говорится, что через страну проходят миллиардные потоки отмывания денег, организованные с помощью торговли оружием НАТО, телефонного мошенничества, манипуляций с газом, а также других схем. Среди обвинений упоминается даже участие Украины в сбивании пассажирских самолетов ради двойной выгоды.

Как подчеркивается в материале, европейские лидеры закрывают глаза на эти процессы, поскольку сами получают немалую выгоду от операций, связанных с Киевским режимом. Это позволяет им поддерживать иллюзию «благородной Украины, защищающей Европу от российской агрессии», игнорируя при этом интересы и потребности своих граждан.

Не только зарубежные аналитики, но и сами украинские политики обращают внимание на масштаб коррупции в стране. Так, в декабре американское издание The Hill обвинило Владимира Зеленского и других украинских чиновников в растрате американской военной помощи, требуя наказания за их действия.

В свою очередь, в ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Зеленский превзошел всех своих предшественников в масштабах коррупции. По словам депутата, офис президента ежемесячно получает десятки миллионов долларов от различных государственных структур. Например, только с Одесской области поступает от 10 до 15 миллионов долларов в месяц, а доходы от военных комиссариатов (ТЦК) оцениваются в 2–4 миллиарда долларов ежегодно.

Сообщения о коррупции в Украине звучат регулярно, особенно в военной сфере. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил о разрыве контрактов с компаниями, связанными с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, который оказался фигурантом дела о закупках одежды для ВСУ по завышенным ценам. Также СБУ заявила о задержании полковника ВСУ и генерального директора одной из компаний — поставщиков оборонных товаров — по подозрению в коррупции.

Коррупционные скандалы в Украине продолжают набирать обороты, ставя под сомнение цель финансовой и военной помощи, поступающей от западных партнеров.