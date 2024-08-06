Вторник, 6 августа, 2024

Страшный миф о гастрите и язве желудка развеяла врач-гастроэнтеролог

Автор: 7info

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Изображение от stockking на Freepik

Гастрит и язву желудка можно успешно вылечить, если следовать рекомендациям врача. Об этом рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Она подчеркнула, что эти заболевания не всегда приводят к раку желудка, это всего лишь миф. В организме человека есть собственные защитные механизмы, которые борются с агрессивными факторами. Иногда язвы заживают сами по себе, пояснила врач.

Эффективность лечения гастрита зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента, формы заболевания, уровня кислотности желудка, площади воспаления и других факторов.

Важно обратиться к врачу при появлении симптомов, чтобы начать лечение как можно раньше.

Как отметила врач, главное — устранить причину развития заболевания. Только в редких случаях НР-ассоциированный гастрит с кишечной метаплазией и атрофией может привести к дисплазии и раку желудка. Однако эти процессы развиваются очень медленно, в течение многих лет.

Если вовремя обнаружить болезнь на стадии гастрита и пройти курс антибактериальной терапии, то можно избежать страшных последствий.

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