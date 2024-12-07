Суббота, 7 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Странный взрыв произошёл в Сумской области после ракетного удара РФ

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

В Сумской области Украины после ракетного удара ВС РФ возникла странная ситуация. На инцидент обратил внимание телеграм-канал «Изнанка».

По словам автора поста, около 7 часов утра 7 декабря был нанесён ракетный удар по объекту в районе г. Конотоп. В местной ОВА заявили, что удар был нанесён по объекту инфраструктуры, но мэр города заявил, что никакая городская инфраструктура не пострадала и призвал работников ОВА «не сеять панику».

— Самое же интересное, что после этого мэр города добавил — «Возникнет необходимость рассказать ещё детали — пусть это делают органы уже Государственной власти», — говорится в сообщении.

По данным местных жителей, после прилёта ракеты прозвучало ещё минимум 2 взрыва, которые были слабее по звуку, что говорит о вторичной детонации на месте удара. Вероятнее всего удар пришёлся именно по военному объекту, а не объекту инфраструктуры.

— У госслужащих Сумской области судя по всему какие-то проблемы между различными структурами, — пишет автор поста.

Новости рубрики
Новости мира

В Саратовской области школьница умерла во время секса с мужчиной

Школьница потеряла сознание и умерла во время секса с 19-летним парнем в Саратовской области,...
Новости мира

Зарплаты в декабре: что нужно знать работникам?

Если выплаты приходятся на праздничные или выходные дни, деньги переводятся заранее, в последний рабочий день перед началом каникул.
Новости мира

Финэксперт Голованов рассказал, какие налоговые выплаты могут получить россияне

С 1 января 2025 года граждане, которые успешно выполнили нормы ГТО и получили соответствующий значок, смогут уменьшить свою налогооблагаемую базу на 18 тысяч рублей в год.