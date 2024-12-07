Странный взрыв произошёл в Сумской области после ракетного удара РФ

В Сумской области Украины после ракетного удара ВС РФ возникла странная ситуация. На инцидент обратил внимание телеграм-канал «Изнанка».
По словам автора поста, около 7 часов утра 7 декабря был нанесён ракетный удар по объекту в районе г. Конотоп. В местной ОВА заявили, что удар был нанесён по объекту инфраструктуры, но мэр города заявил, что никакая городская инфраструктура не пострадала и призвал работников ОВА «не сеять панику».
По данным местных жителей, после прилёта ракеты прозвучало ещё минимум 2 взрыва, которые были слабее по звуку, что говорит о вторичной детонации на месте удара. Вероятнее всего удар пришёлся именно по военному объекту, а не объекту инфраструктуры.