Странный взрыв произошёл в Сумской области после ракетного удара РФ

В Сумской области Украины после ракетного удара ВС РФ возникла странная ситуация. На инцидент обратил внимание телеграм-канал «Изнанка».

По словам автора поста, около 7 часов утра 7 декабря был нанесён ракетный удар по объекту в районе г. Конотоп. В местной ОВА заявили, что удар был нанесён по объекту инфраструктуры, но мэр города заявил, что никакая городская инфраструктура не пострадала и призвал работников ОВА «не сеять панику».

— Самое же интересное, что после этого мэр города добавил — «Возникнет необходимость рассказать ещё детали — пусть это делают органы уже Государственной власти», — говорится в сообщении.

По данным местных жителей, после прилёта ракеты прозвучало ещё минимум 2 взрыва, которые были слабее по звуку, что говорит о вторичной детонации на месте удара. Вероятнее всего удар пришёлся именно по военному объекту, а не объекту инфраструктуры.