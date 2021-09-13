Страховщики рассказали, хозяева каких питомцев чаще других обращаются к ветеринарам онлайн

За ветеринарными онлайн-консультациями чаще всего обращаются хозяева йоркширских терьеров и британских короткошерстных кошек, сообщили эксперты партнерской ветеринарной клиники страховой компании «Согласие». Среди собак на втором месте — чихуахуа, за ними следуют померанский шпиц, французский бульдог и сибирский хаски. В «кошачьем» рэнкинге в порядке убывания — шотландская (прямоухая или вислоухая), мейнкун, донской сфинкс и метисы.

При этом доля обращений тех, у кого дома живут кошки, несколько выше по сравнению с владельцами собак. В январе–августе 2021 года в 48% случаев ветеринары консультировали хозяев кошек, в 45% — собак. На других животных (включая декоративных птиц, грызунов, зайцеобразных, амфибий, рептилий и т. д.) — пришлось 6,4% обращений, сельскохозяйственных животных — 0,6%. Относительно аналогичного периода 2020 года изменилась только доля питомцев, которые не относятся к кошкам и собакам: с 5,9% до 6,4% (в основном это декоративные кролики, хорьки, хомяки, волнистые попугаи и канарейки).

За первые 8 месяцев 2021 года партнер «Согласия» по ветеринарной телемедицине провел свыше 3,6 тыс. консультаций, что на 48% больше, чем годом ранее. С начала 2020 года растет число клиентов «Согласия», которые обращаются к ветеринарам онлайн для помощи своим питомцам. Пик обращений пришелся на период самоизоляции 2020 года, когда у владельцев домашних животных не было возможности прийти с ними в клинику.

Бесплатно в круглосуточном режиме задать ветеринару вопросы о здоровье питомцев, содержании, питании и уходе за ними могут все клиенты «Согласия», застрахованные в компании по добровольному медицинскому страхованию. Услуга оказывается квалифицированными ветеринарами владельцам любых домашних животных. Клиенту рекомендуются медицинские процедуры для питомца, животное направляется для лечения в подходящую клинику. Число обращений неограниченно. Подробнее о телемедицине для питомцев в «Согласии» — http://veterinar24.online/soglasie/.