Страховщики назвали имена рязанцев-автовладельцев, которые чаще попадают в ДТП

Автовладельцы в Рязанской области с именем Александр в этом году чаще всего попадали в ДТП, следует из статистики страховой компании «Согласие» о страховых случаях в сегменте ОСАГО за январь–июнь 2023 г.

Так, частота ДТП с Александрами составила самый высокий показатель — 18%. На втором месте Иваны (13%). На третьем — Елены (12%).

При этом Геннадии, Викторы и Марины, напротив, оказались самыми осторожными на дорогах: с участием застрахованных в «Согласии» в Рязанской области водителей с этими именами за полгода не произошло ни одной аварии — 0%.