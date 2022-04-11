Страховку «Антиклещ» можно приобрести в почтовых отделениях Рязанской области

Страховой взнос составляет 390 рублей и гарантирует застрахованному человеку амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также реабилитационно-восстановительное лечение заболеваний, передающихся через укус клеща, на общую сумму до 500 000 рублей.

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Программа «Антиклещ» реализуется сотрудниками почтовых отделений по упрощенной схеме оформления. Клиенту достаточно сообщить полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается полис. При этом для жителей сельской местности предусматривается возможность доставки полисов почтальонами на дом.

Следует отметить, что реализуемые отделениями почтовой связи страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. Договор страховой защиты вступает в силу через семь календарных дней после его приобретения, действует 12 месяцев и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы. В течение 14 дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию (Страховой дом ВСК) для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.

Получить подробную консультацию о программе страхования «Антиклещ» можно в ближайшем отделении почтовой связи.

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Напомним, наличие полиса позволяет застрахованному человеку получить квалифицированную медицинскую помощь на всей территории Рязанской области в течение 12 месяцев.