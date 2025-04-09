Стипендии Губернатора вручили юным спортсменам в Рязани

В Рязани вручили стипендии Губернатора детям и подросткам, добившимся высоких результатов в спорте. Об этом сообщает Правительство области.

От имени Губернатора Павла Малкова с присуждением заслуженных стипендий молодых людей поздравил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

«Спорт формирует самые лучшие качества личности, поэтому я уверен, что и в жизни вы добьетесь исключительных успехов. Продолжайте уверенно идти вперед!», – сказал министр. Он также выразил слова благодарности тренерскому составу.

Стипендия Губернатора Рязанской области назначается ежегодно в целях поддержки одаренных спортсменов в возрасте до 18 лет, ставших победителями и призерами Международных и Всероссийских спортивных соревнований, в том числе проводимых среди участников с ограниченными возможностями здоровья. В этом году наград удостоены 50 человек, которые успешно проявили себя в гребле на байдарках и каноэ, плавании, тхэквондо, художественной гимнастике, джиу-джитсу, шахматах и других спортивных дисциплинах.