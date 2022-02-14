Стелла в честь воинов-рязанцев появится на «Невском пятачке» в Санкт-Петербурге

На «Интернациональной аллее памяти и славы» мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок» в Санкт-Петербурге установят стеллу в честь воинов из Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вопрос установки памятника рассмотрели на общественных слушаниях. Стелла увековечит память рязанцев, принявших участие в важнейшем для прорыва блокады Ленинграда сражении Великой Отечественной войны.

На «Невском пятачке» шли ожесточённые бои. В период 1941–1943 гг там погибли тысячи воинов.

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Торжественная церемония открытия стелы намечена на январь 2023 года.