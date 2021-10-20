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Среда, 20 октября, 2021
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Стая бродячих собак покалечила ребенка в Красноярске

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Восьмилетняя девочка стала жертвой нападения стаи бродячих собак во дворе закрытой на ремонт школы № 50 в Красноярске, пишет NGS24.RU.

Инцидент произошел в понедельник в районе учебного заведения на Глинки. В Сети опубликован ролик, на котором видна разодранную в клочья верхняя одежда девочки, а также вырванные пряди волос с бантиком.

В краевом Минздраве сообщили, что потерпевшая попала в больницу с множественными ранами. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы утверждают, что животные постоянно бегают в этом районе. Следователи уже начали заниматься этим делом.

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