Статуэтка, с помощью которой в Санкт-Петербурге убили военкора Владлена Татарского, была начинена гексогеном, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, следы этого взрывчатого вещества обнаружили эксперты-криминалисты на одежде погибшего.
Напомним, Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе. По версии следствия, статуэтку с самодельным взрывным устройством принесла в заведение Дарья Трепова. Само убийство, по версии ФСБ, было организовано по заданию украинских спецслужб.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram