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Понедельник, 17 апреля, 2023
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Статуэтка, с помощью которой убили Владлена Татарского, была начинена гексогеном — Mash

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Статуэтка, с помощью которой в Санкт-Петербурге убили военкора Владлена Татарского, была начинена гексогеном, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, следы этого взрывчатого вещества обнаружили эксперты-криминалисты на одежде погибшего.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе. По версии следствия, статуэтку с самодельным взрывным устройством принесла в заведение Дарья Трепова. Само убийство, по версии ФСБ, было организовано по заданию украинских спецслужб.

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