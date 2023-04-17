Статуэтка, с помощью которой в Санкт-Петербурге убили военкора Владлена Татарского, была начинена гексогеном, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, следы этого взрывчатого вещества обнаружили эксперты-криминалисты на одежде погибшего.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе. По версии следствия, статуэтку с самодельным взрывным устройством принесла в заведение Дарья Трепова. Само убийство, по версии ФСБ, было организовано по заданию украинских спецслужб.