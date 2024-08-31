Стас Ярушин похвастался своими музыкальными достижениями в новом выпуске «Шоу Воли» на ТНТ

В воскресенье 1 сентября на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+), гостями которого станут актёры сериала «Универ» Стас Ярушин и Арарат Кещян, а также бесспорные хитмейкеры года Олег Майами и Лёша Свик.

Стас Ярушин и Арарат Кещян дружат более 25 лет, еще со времен КВН. В студии шоу они вспомнят об этих временах, а также расскажут о «побочном» эффекте популярности — звёздной болезни. Так, Стас Ярушин признается, что понтовался даже дома, пока его отец не вправил ему мозги. Также актёры расскажут, что отказывают в фотографии поклонникам, которые не знают их реальных имён.

Помимо актёрской карьеры Стас Ярушин похвастается и музыкальными достижениями. Так, одна из его песен может быть номинирована на Grammy.

«Я не пишу одинаковую или трендовую музыку, горжусь тем, что в моих песнях есть мелодии, они играют в фильмах. На сегодняшний день написана одна песня, и я горжусь тем, что она будет в отборе на Grammy. Песня на английском языке, её пою я. Её услышали американские продюсеры и перезвонили, сказали, что это клёвая история. Давайте дождёмся 4 октября, когда начнётся голосование. Все шансы есть!”, — раскроет секрет актёр.

Вторыми гостями в студии проекта станут участники трио EkaBoyz Олег Майами и Лёша Свик. Чтобы полностью воссоздать группу, ставшую настоящим прорывом года, в студии появится и третий ее участник — Niletto, которого поклонницы в студии в буквальном смысле слова разорвут на части. Музыканты расскажут о том, откуда у них появились такие псевдонимы, а Павел Воля, наконец, расскажет правду о своём настоящем имени. Также зрителей ждёт живое исполнение хита “Не ищи меня» в “Силовом караоке».