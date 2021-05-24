Стартовало предварительное голосование «Единой России»

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В Рязанской области стартовало предварительное голосование. По федеральному избирательному округу на территории Рязанской области зарегистрировано 26 кандидатов предварительного голосования, по Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 – 17, по Скопинскому одномандатному избирательному округу №157 – 10. Из 40 кандидатов 27,5% – беспартийные. Молодые люди до 35 лет составляют 32,5%. Средний возраст кандидатов – 40 лет, отметил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Сергей Филимонов.

По состоянию на 23 мая на сайте pg.er.ru зарегистрировалось почти 6 миллионов избирателей и более 5,5 тысяч кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников – общественники и волонтеры, более половины – беспартийные, каждый третий – моложе 35 лет, каждый четвертый – действующий депутат.

Примерно в половине регионов процедура пройдет по смешанной системе, в том числе и очно. Там 30 мая откроются счетные (избирательные) участки.

23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования.

Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена, – отметил председатель федерального организационного комитета Александр Карелин.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.