Четверг, 5 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Стартовало онлайн-голосование за символы для новой банкноты номиналом 1000 рублей

Дата публикации

Валерия Мединская

Жители страны могут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать символы для новой банкноты номиналом 1000 рублей. Новая банкнота 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода была презентована в 2023 года и останется прежней.

В список для голосования вошли 25 объектов из регионов Приволжья. Это известные достопримечательности, памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия. Напомним, старт онлайн-голосованию был дан на площадке Национального центра «Россия» на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России.

Согласно новой концепции Банка России, каждая обновлённая купюра от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России.

Голосование проходит на сайте Банка России. Продлится оно до 12 декабря.

Новости рубрики
Новости мира

Аналитики: рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

Такой прогноз озвучили аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Новости мира

Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ

До полного освобождения Луганской Народной Республики от украинской армии осталось выбить силы ВСУ из пяти населенных пунктов
Новости мира

В Петербурге девочка отравилась неизвестным веществом

В реанимацию попала 15-летняя жительница Петербурга с признаками отравления неизвестным веществом, пишет «Мойка 78». По данным...