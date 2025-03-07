Стартовали съёмки нового психологического реалити ТНТ «Мастер игры»

1 марта в Марокко стартовали съёмки нового грандиозного реалити ТНТ «Мастер игры». 22 звёздных участника соберутся вместе на роскошной вилле, чтобы обвести друг друга вокруг пальца и получить солидный приз. В этом проекте интриги – главное условие шоу, а благородство не всегда выигрывает у коварства. В нём меряются не силой и выносливостью, а гибкостью ума, хитростью и актёрским мастерством. В лучших традициях триллеров в этом шоу будет борьба «светлых» и «тёмных». Главное, правильно определить, кто на чьей стороне.

Участники проекта – актёры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Многие из них никогда не принимали участие в реалити, а имена некоторых участников шокируют зрителей. Очевидно одно – их знают абсолютно все, но с какой стороны – большой вопрос.

По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «тёмную» сторону. Их задача – обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени. Остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «тёмным». Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. В финале каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект.

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Несмотря на интриги, героям проекта всё же придётся объединяться ради испытаний, на которых можно заработать деньги в общий банк. Днём они становятся сплочённой командой, но как только наступает ночь – злейшими врагами, готовыми на всё ради победы.

Всей игрой заправляет «Мастер игры» – загадочный человек, который остаётся неизвестным для участников.

Креативные продюсеры проекта: Нина Савельева и Светлана Фираго. Режиссер – Юрий Кондратюк. Продюсеры – Мария Никольская, Людмила Буевич, Иван Калашников.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ: «Мы создали “Мастера игры” как реалити нового поколения – шоу, где интриги, психология и неожиданные повороты держат зрителя в напряжении до самого финала. Здесь нет места случайностям: каждый ход должен быть продуман, каждое слово может стать решающим. Это не просто игра на выживание, это проверка человеческой натуры в экстремальных условиях».

Мария Никольская, продюсер: «»Мастер игры” – не просто реалити, а психологический эксперимент, в котором известные люди меняются до неузнаваемости. Здесь нет привычных ролей и комфортных сценариев – только чистая игра разума. Какая сторона приведёт игроков к победе – тёмная или светлая? Мы раскрываем человеческую природу во всей её многогранности, и зрители увидят, как далеко можно зайти в игре, где маски спадают, а истинное лицо становится главным козырем».