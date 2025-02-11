Стало известно, зачем Стив Уиткофф мог прилететь в Москву

Самолет Стива Уиткоффа, специального представителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, приземлился в московском аэропорту Внуково около 10 утра. Данные о прибытии бизнес-джета подтверждаются сервисом Flightradar.
По мнению эксперта по Ближнему Востоку Александра Каргина, визит Уиткоффа может быть связан с обсуждением конфликта в секторе Газа.
Эксперт также предположил, что стороны могут затронуть тему потенциального конфликта между Израилем и Ираном, который способен привести к масштабным последствиям, включая угрозу глобальной эскалации. Кроме того, переговоры могут выйти за рамки ближневосточной тематики, поскольку Уиткофф, хотя и является формально спецпредставителем по Ближнему Востоку, имеет широкий мандат для обсуждения других вопросов.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что у Кремля нет информации о визите Уиткоффа.
Визит американского дипломата происходит на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и усиливается противостояние между региональными игроками. Переговоры в Москве могут стать важным шагом в поиске решений для стабилизации региона.
Официальных комментариев от представителей США или России о целях визита пока не поступало.