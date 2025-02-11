Стало известно, зачем Стив Уиткофф мог прилететь в Москву

Самолет Стива Уиткоффа, специального представителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку, приземлился в московском аэропорту Внуково около 10 утра. Данные о прибытии бизнес-джета подтверждаются сервисом Flightradar.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Александра Каргина, визит Уиткоффа может быть связан с обсуждением конфликта в секторе Газа.

«Трамп поднял ставки, заявив более жесткую позицию по сектору Газа. Когда делаются такие серьезные заявления, очевидно, что они не могут пройти без последствий. Точкой пересечения российско-американских отношений на Ближнем Востоке является сектор Газа. Стороны могут обсуждать будущее региона, а также вопросы, связанные с безопасностью Израиля», — отметил Каргин в беседе с «Абзацем».

Эксперт также предположил, что стороны могут затронуть тему потенциального конфликта между Израилем и Ираном, который способен привести к масштабным последствиям, включая угрозу глобальной эскалации. Кроме того, переговоры могут выйти за рамки ближневосточной тематики, поскольку Уиткофф, хотя и является формально спецпредставителем по Ближнему Востоку, имеет широкий мандат для обсуждения других вопросов.

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При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что у Кремля нет информации о визите Уиткоффа.

Визит американского дипломата происходит на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, где продолжаются конфликты и усиливается противостояние между региональными игроками. Переговоры в Москве могут стать важным шагом в поиске решений для стабилизации региона.

Официальных комментариев от представителей США или России о целях визита пока не поступало.