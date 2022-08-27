Стало известно расписание богослужений в дни пребывания в Рязани ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского

13 сентября в Рязань прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыня будет доступна для поклонения в Рязани в рамках реализации масштабной программы по принесению святыни в епархии Русской Православной Церкви.
Пресс-служба Рязанской епархии сообщила расписание богослужений в дни пребывания ковчега в Успенском соборе Рязани:
13 сентября
7.30 — встреча ковчега с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского
7.40 — Божественная литургия и славление с молитвой
9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 — молебен с пением акафиста
17.00 — Вечернее богослужение
14 сентября
7.40 — Божественная литургия
9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 — молебен с пением акафиста
17.00 — Вечернее богослужение
18.40 — славление с молитвой и проводы святыни.