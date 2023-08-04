Пятница, 4 августа, 2023
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Стало известно, правда ли чеченцы из «Ахмата» выселили белгородку из дома

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Информация о том, что чеченцы из батальона «Ахмат Запад» выселили белгородку из ее дома в Дубовом, оказалась фейком, пишет «Бел.Ру».

Ранее сообщалось, что женщина попросила губернатора Вячеслава Гладкова помочь ей в сложившейся ситуации.

Журналисты издания выяснили, что в доме по адресу Парковая, 10 никто ни живет — здание только недавно построили.

«Опросили и соседей «белгородки»: оказалось, что ее никто никогда не видел», — говорится в публикации.

Кроме того, стало известно, что женщина сделал ударение на первый слог в слове «Дубовое». На самом деле, правильно произносить «ДубовОе» с ударением на предпоследний слог.

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