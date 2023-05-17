Стало известно, почему в Смоленске под подъездом нашли изрезанного мужчину

Под подъездом одной из многоэтажек в Смоленске нашли изрезанного 37-летнего местного жителя, пишет Readovka67 со ссылкой на полицию.

Выяснилось, что смолянин подрался с собутыльником в квартире на улице Ломоносова. Злоумышленник ударил его кулаком по лицу, а потом ножом в грудь.

«Пострадавший вышел на улицу и, находясь возле подъезда дома, потерял сознание», – уточнили сотрудники полиции.

Прохожие вызвали ему скорую помощь. Его доставили в реанимационное отделение Смоленской областной больницы.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Он уже был судим.