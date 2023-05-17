Среда, 17 мая, 2023
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Стало известно, почему в Смоленске под подъездом нашли изрезанного мужчину

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Под подъездом одной из многоэтажек в Смоленске нашли изрезанного 37-летнего местного жителя, пишет Readovka67 со ссылкой на полицию.

Выяснилось, что смолянин подрался с собутыльником в квартире на улице Ломоносова. Злоумышленник ударил его кулаком по лицу, а потом ножом в грудь.

«Пострадавший вышел на улицу и, находясь возле подъезда дома, потерял сознание», – уточнили сотрудники полиции.

Прохожие вызвали ему скорую помощь. Его доставили в реанимационное отделение Смоленской областной больницы.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Он уже был судим.

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