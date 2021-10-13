10.9 C
Рязань
Среда, 13 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве рязанского подростка

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

13 октября появились подробности о по делу об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе. «КП-Рязань», ссылаясь на собственный источник, сообщает, что задержаны предполагаемые участники преступления.

Правоохранители задержали отчима подростка. Также задержана его сожительница, предполагаемая соучастница.

В три часа ночи засекли их по камерам на автомойке, когда они салон мыли и обувь. Сейчас женщину везут на следственные действия, — приводит слова своего источника СМИ.

Напомним, 15-летний Роман Федулов пропал 8 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,715ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]