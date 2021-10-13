Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве рязанского подростка

13 октября появились подробности о по делу об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе. «КП-Рязань», ссылаясь на собственный источник, сообщает, что задержаны предполагаемые участники преступления.

Правоохранители задержали отчима подростка. Также задержана его сожительница, предполагаемая соучастница.

В три часа ночи засекли их по камерам на автомойке, когда они салон мыли и обувь. Сейчас женщину везут на следственные действия, — приводит слова своего источника СМИ.

Напомним, 15-летний Роман Федулов пропал 8 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».