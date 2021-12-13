Стало известно о страшных муках и мольбах облитой кислотой девочки в Петербурге

Злоумышленник, который облил кислотой 16-летнюю бывшую девушку и ее нового парня в Санкт-Петербурге, преследовал пару около двух недель, пишет КП.

Инцидент произошел 10 декабря на набережной канала Грибоедова. Пострадавшие парень и девушка попали в больницу с химическими ожогами различной степени тяжести. Нападавшего арестовали на месяц.

Пострадавший парень рассказал, что полмесяца назад 24-летний мужчина позвонил ему посреди ночи и два часа угрожал расправой.

«Он считал, что он какой-то бог, он говорил, что может все. <…> А потом сказал, что хочет увидеть мои и ее глаза, когда мы будем скулить», – пояснил молодой человек.

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Выяснилось, что злоумышленник напал на девочку сзади и вылил примерно пол-литра серной кислоты. Она издала ужасный, душераздирающий крик. У жертвы начала плавится вся одежда. Девушка начала покрываться волдырями прямо на глазах. Очевидцы начали закидывать пострадавших снегом.

Потерпевший парень отметил, что видел в глазах возлюбленной страдания, агонию и мольбу о помощи. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее изуродовано лицо, ампутировано ухо, а на одном из глаз отошла роговица.