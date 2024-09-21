Стало известно о состоянии Понаровской после смерти сына

Певица Ирина Понаровская не находит себе места от горя после смерти сына Энтони Родда, заявила МК ее директор Валерия Тувина.

Мужчина внезапно умер в пятницу в московской квартире. Ему было всего 39 лет. Понаровскую известие об уходе сына застало в Санкт-Петербурге.

«Ирина держится. Я очень прошу отнестись с пониманием. Не обрывать телефоны и не придумывать что-то мистическое», – сказала Тувина.

По данным издания, похороны Энтони пройдут в закрытом формате, на них будут присутствовать родственники и близкие друзья.

В окружении звезды выразили надежду, что артистка найдет в себе силы жить ради внуков. У ее сына было двое детей: десятилетний мальчик и шестилетняя девочка.