Стало известно о состоянии Понаровской после смерти сына

Певица Ирина Понаровская не находит себе места от горя после смерти сына Энтони Родда, заявила МК ее директор Валерия Тувина.
Мужчина внезапно умер в пятницу в московской квартире. Ему было всего 39 лет. Понаровскую известие об уходе сына застало в Санкт-Петербурге.
По данным издания, похороны Энтони пройдут в закрытом формате, на них будут присутствовать родственники и близкие друзья.
В окружении звезды выразили надежду, что артистка найдет в себе силы жить ради внуков. У ее сына было двое детей: десятилетний мальчик и шестилетняя девочка.