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Суббота, 26 февраля, 2022

Стало известно о состоянии девушки, выпавшей из окна седьмого этажа в Ярославле

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Стало известно о состоянии девушки, выпавшей из окна седьмого этажа в Ярославле

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Днем в субботу, 26 февраля, из окна общежития на улице Труфанова в Ярославле выпала девушка, пишет 76.ru.

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По словам очевидцев, за несколько секунд до трагедии около горожанки стояли молодые люди. В итоге пострадавшая осталась жива.

«Головой вертела, разговаривала даже, говорила, что спина болит, даже пятками могла шевелить», – признался один из свидетелей случившегося.

Пользователи предположили, что речь идет о 14-летней девочке, которая живет в этой квартире. По их мнению, она могла поссориться с матерью. По версии других, выпала девушка, которая пришла в эту квартиру в гости. Следователи проводят проверку.

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