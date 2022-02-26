Стало известно о состоянии девушки, выпавшей из окна седьмого этажа в Ярославле

Днем в субботу, 26 февраля, из окна общежития на улице Труфанова в Ярославле выпала девушка, пишет 76.ru.

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По словам очевидцев, за несколько секунд до трагедии около горожанки стояли молодые люди. В итоге пострадавшая осталась жива.

«Головой вертела, разговаривала даже, говорила, что спина болит, даже пятками могла шевелить», – признался один из свидетелей случившегося.

Пользователи предположили, что речь идет о 14-летней девочке, которая живет в этой квартире. По их мнению, она могла поссориться с матерью. По версии других, выпала девушка, которая пришла в эту квартиру в гости. Следователи проводят проверку.