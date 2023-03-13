Стало известно о гибели восьми жителей Ивановской области во время спецоперации

В распоряжении интернет-проекта «Книга памяти Ивановской области» появилась информация о восьми погибших на спецоперации уроженцах региона.

Как обратили внимание журналисты портала Ivanovo News, официальных данных об их гибели не публиковалось.

По предварительной информации, из жизни ушли ивановцы: Бурченков Денис Валентинович, Великоиваненко Антон Александрович, Клипкэ Ион, Одинцов Николай Константинович, Груздев Евгений Анатольевич, Олиферук Вадим Николаевич, Парамонов Антон Сергеевич и Самойлов Роман Сергеевич.