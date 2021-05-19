Стало известно, на что ушедший в отставку мэр Владивостока тратил федеральные деньги

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Ушедший в отставку мэр Владивостока Олег Гуменюк некачественно тратил деньги на развитие города. Об этом в эфире Вести.фм рассказал журналисту Владимиру Соловьёву полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.

Трутнев отметил, что президент Владимир Путин объявил Владивосток столицей Дальнего Востока. Город должен соответствовать. На это было выделено только из федерального бюджета 13 миллиардов рублей.

По словам полпреда, вопросы к Гуменюку возникали раньше, но губернатор Кожемяко попросил дать мэру время. Трутнев рассказал, что в городе тратили деньги на установку поребриков на дорогах с ямами и ухабами.

Возникли вопросы по Дворцу детского творчества. Здание ремонтировали год назад, в полу уже появились дыры. Местные власти пригласили туда полпреда, а дыры закрыли креслами и пуфами.

– Я уверен, что Владивосток достоин энергичного, честного, эффективного главы города, надеюсь, что люди его найдут что он будет работать во благо Владивостока. Это абсолютно необходимо, – заявил Трутнев.

Гуменюк руководил администрацией Владивостока более двух лет. О решении уйти в отставку чиновник сообщил в инстаграме 18 мая.