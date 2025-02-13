Стало известно, куда ведет тайный подземный ход в Вологодском Кремле

Найденный при ремонте в Вологодском Кремле боевой ход в Безымянном корпусе ведет к месту, где был построен Спасо-Всеградский собор, пишет «Вологда-поиск» со ссылкой на реставраторов.

По их словам, он сокращал путь в Надвратную церковь.

«Уже который раз его обнаруживают, а потом органы секретят. Сегодня по ТВ будут показывать, типа библиотеку Иоанна Грозного нашли. Смех, да и только» — пошутили сотрудники.

Специалисты сделали открытие, когда убирали мусор. Под деревянными досками оказалась лестница вниз.

«Спуск достаточно крутой», — говорится в публикации. Реклама

Длина хода — 7 метров, высота — 3,5 метров, ширина — 70 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы по нему смог пройти один человек.

Лестницу завершает заложенный дверной проем. За ним скрыт проход до площади Революции.