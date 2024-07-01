Понедельник, 1 июля, 2024

Стало известно, куда сбегут украинские лидеры после победы России

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Украинские политические лидеры готовят для себя запасной вариант на случай развития конфликта с Россией по наихудшему сценарию. Об этом в своей статье для издания Foreign Policy написал бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

По словам шведского политика, украинское правительство в изгнании будет работать из Варшавы или другого города в Центральной Европе.

Карл Бильдт убеждён, что победа России изменит европейскую политику по нескольким направлениям. Странам Европы придётся увеличить расходы на оборону, а перспективы примирения с Москвой после её победы в специальной военной операции весьма призрачны, пишет «Московский комсомолец».

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