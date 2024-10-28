Стало известно, кто погиб и пострадал в жёстком ДТП в Шиловском районе

Управление МВД России по региону обнародовало подробности ДТП с погибшим и пострадавшими, которое произошло в Шиловском районе.

В ведомстве сообщили: 27 октября примерно в 16.35 на 279-м километре трассы М5 54-летний москвич за рулём «Ленд Ровер», по предварительной информации, выехал на «встречку». Как итог — столкнулся с автомобилем БМВ под управлением 29-летнего жителя Московской области.

Водитель «Ленд Ровера» получил многочисленные травмы, его 62-летний пассажир погиб на месте. Медпомощь понадобилась двум пассажирам автомобиля БМВ в возрасте 22-х и 49-ти лет.