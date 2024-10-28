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Стало известно, кто погиб и пострадал в жёстком ДТП в Шиловском районе

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Валерия Мединская

Управление МВД России по региону обнародовало подробности ДТП с погибшим и пострадавшими, которое произошло в Шиловском районе.

В ведомстве сообщили: 27 октября примерно в 16.35 на 279-м километре трассы М5 54-летний москвич за рулём «Ленд Ровер», по предварительной информации, выехал на «встречку». Как итог — столкнулся с автомобилем БМВ под управлением 29-летнего жителя Московской области.

Водитель «Ленд Ровера» получил многочисленные травмы, его 62-летний пассажир погиб на месте. Медпомощь понадобилась двум пассажирам автомобиля БМВ в возрасте 22-х и 49-ти лет.

— По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — уточняются полицейские.

Стало известно, кто погиб и пострадал в жёстком ДТП в Шиловском районе
Стало известно, кто погиб и пострадал в жёстком ДТП в Шиловском районе
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