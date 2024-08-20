Стало известно, кому в Рязани предлагают зарплату более 150 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 52 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения августа в Рязани.

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-механику. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия менеджера отдела продаж с зарплатой от 125 тыс. рублей.

На третьем месте — арматурщик кузовного цеха с зарплатой до 140 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель обещает спецодежду.

В рейтинг также вошли вакансии инженера-проектировщика наружного освещения с зарплатой до 130 тыс. рублей и руководителя отдела закупок с зарплатой до 100 тыс. рублей.

Рязань