Стало известно, кому в Рязани предлагают зарплату более 150 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 52 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения августа в Рязани.
В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-механику. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей.
На втором месте — вакансия менеджера отдела продаж с зарплатой от 125 тыс. рублей.
На третьем месте — арматурщик кузовного цеха с зарплатой до 140 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель обещает спецодежду.
В рейтинг также вошли вакансии инженера-проектировщика наружного освещения с зарплатой до 130 тыс. рублей и руководителя отдела закупок с зарплатой до 100 тыс. рублей.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Инженер-механик
|от 160 000 руб.
|2
|Менеджер отдела продаж
|от 125 000 руб.
|3
|Арматурщик кузовного цеха
|100 000 — 140 000 руб.
|4
|Инженер-проектировщик наружного освещения
|90 000 — 130 000 руб.
|5
|Руководитель отдела закупок
|90 000 — 100 000 руб.