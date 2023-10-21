Стало известно, какое наказание запросил гособвинитель рязанцу Логунову за убийство жены

Пресс-служба прокуратуры Рязанской области обнародовала информацию о том, какое наказание запросил гособвинитель Александру Логунову, обвиняемому в убийстве жены.

Гособвинитель предлагает признать Логунова виновным в инкриминируемом преступлении и назначить по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом гражданский иск потерпевшей предлагается удовлетворить частично.

Напомним, Александр Логунов признался к причастности к убийству супруги Елены Логуновой, матери двоих детей, которую разыскивали полтора года. Оглашение приговора Логунову назначено на 1 ноября.