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Суббота, 10 апреля, 2021
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Стало известно, как запретить смартфону подслушивать

Елена Лобанова

Эксперт рассказал, как запретить смартфону подслушивать своих владельцев. Слова специалиста по информационной и компьютерной безопасности Сергея Вакулина приводит РИА «Новости». 

Мужчина рассказал, что записывать голосовые данные могут некоторые приложения, которые установлены на смартфоне. После вся собранная информация передается рекламодателям, которые заинтересованы в подобной информации. 

— У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема, – полагает Сергей Вакулин.

При этом эксперт подчеркнул, что доступ таким приложением к микрофону дает сам владелец устройства. После уже записывающее устройство включается без ведома человека. Смартфон может слушать владельца даже в заблокированном состоянии. 

— Защититься от прослушивания можно, ограничив число приложений с доступом к микрофону. А для особо важных переговоров необходимо приобрести самый простой кнопочный телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Такое устройство очень трудно прослушать, поскольку он не подключается к сетям 3G, LTE и так далее, — заключил эксперт.

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