Стало известно, как запретить смартфону подслушивать

Эксперт рассказал, как запретить смартфону подслушивать своих владельцев. Слова специалиста по информационной и компьютерной безопасности Сергея Вакулина приводит РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что записывать голосовые данные могут некоторые приложения, которые установлены на смартфоне. После вся собранная информация передается рекламодателям, которые заинтересованы в подобной информации.

— У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема, – полагает Сергей Вакулин.

При этом эксперт подчеркнул, что доступ таким приложением к микрофону дает сам владелец устройства. После уже записывающее устройство включается без ведома человека. Смартфон может слушать владельца даже в заблокированном состоянии.