Чтобы выйти на пенсию с ежемесячными выплатами в 100 тысяч рублей, необходимо соответствовать ряду условий, пишет РИА Новости.

По данным Социального фонда России, для этого требуется:

Ежемесячный доход не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов.

Накопление 625 пенсионных баллов.

Стаж не менее 62,5 года.

В 2025 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать за год, составляет 10. Их можно получить только при доходе от 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Доходы, превышающие эту сумму, не учитываются при расчёте пенсии.

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Как набрать 625 баллов?

При текущем размере пенсионного коэффициента 145,69 рубля россиянину необходимо 625 пенсионных баллов, чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей. Для этого требуется 62,5 года стажа при максимальном ежегодном начислении баллов.

Достичь этой суммы можно и другими способами:

Отложенный выход на пенсию. Если оформить пенсию не сразу, а подождать ещё 8 лет, количество баллов увеличится в два раза.

Засчёт непенсионных страховых периодов. Дополнительные баллы начисляются за: военную службу, уход за ребёнком до 1,5 лет, уход за инвалидом I группы, уход за ребёнком-инвалидом, уход за россиянином старше 80 лет.



Эти периоды можно совмещать с официальной работой, что поможет быстрее накопить нужное количество баллов.