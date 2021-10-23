Стало известно, как похоронят погибших на пожаре в Лесном рабочих

Рабочих, погибших на пожаре на заводе в рязанском посёлке Лесной, будут хоронить в закрытых гробах. Об этом со ссылкой на родственников жертв смертоносного возгорания пишет КП-Рязань.

Издание сообщает, что тела сильно обгорели. Захоронить их без генетической экспертизы не представляется возможным. Процедура займёт несколько дней.

Прощание с погибшими рабочими состоится в местном доме культуры.

Напомним, во время пожара на предприятии в Шиловском районе погибли 17 человек. Сейчас в посёлке введён режим ЧС.

25 октября в регионе объявили днём траура.