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Здоровье

Стало известно, как обезопасить дом от пыльцы в сезон аллергии

Анастасия Мериакри

Как правило, сезон цветения растений начинается в марте и продолжается практически до конца августа, пока цветут растения. Однако из-за аномально теплой зимы в этом году сроки сдвинулись вперед. О том, как обезопасить свой дом в этот период, рассказал изданию «The Voice» кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Основными аллергенами в период цветения выступают береза, дуб, липа, ольха, осина, хвойные, лещина, клен и ясень. Также сорные травы и злаковые культуры — полынь, лебеда, одуванчик, крапива, рожь, подорожник, овсяница, амброзия.

В период сезонной аллергии на пыльцу рекомендуется:

  • Ежедневно промывать нос, глаза и горло физиологическим раствором или специальными средствами.
  • Ежедневно проводить влажную уборку.
  • Убрать ковры, мягкие игрушки, книги и всё, что собирает пыль, так как на этих вещах легко оседает пыльца.
  • Убирать в пакет или сразу стирать уличные вещи, мыть обувь после прогулок.
  • Принимать душ и мыть волосы после возвращения с улицы.
  • Открывать окна только в безветренную погоду, после дождя и вечером, так как пыльца в основном сконцентрирована в воздухе утром в жаркие сухие дни.

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