Стало известно, как обезопасить дом от пыльцы в сезон аллергии

Как правило, сезон цветения растений начинается в марте и продолжается практически до конца августа, пока цветут растения. Однако из-за аномально теплой зимы в этом году сроки сдвинулись вперед. О том, как обезопасить свой дом в этот период, рассказал изданию «The Voice» кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Основными аллергенами в период цветения выступают береза, дуб, липа, ольха, осина, хвойные, лещина, клен и ясень. Также сорные травы и злаковые культуры — полынь, лебеда, одуванчик, крапива, рожь, подорожник, овсяница, амброзия.

В период сезонной аллергии на пыльцу рекомендуется: