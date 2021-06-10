Стало известно, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Американский врач Дэвид Кац рассказал, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья. Его слова приводит РИА «Новости».
Как отметил специалист, фастфуд можно есть один-два раза в неделю. При этом все остальное время человек должен питаться исключительно полезной пищей.
Врач рассказал, что люди, покупающие фастфуд чаще двух раз в неделю нередко страдают сахарным диабетом второго типа и ожирением.
При этом специалист напомнил, что в ресторанах с высоким чеком часто готовят бургеры из качественных продуктов.