Стало известно, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

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Американский врач Дэвид Кац рассказал, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья. Его слова приводит РИА «Новости».

Как отметил специалист, фастфуд можно есть один-два раза в неделю. При этом все остальное время человек должен питаться исключительно полезной пищей.

— Основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи, цельнозерновые крупы и злаки. Однако если человек имеет хронические заболевания, в частности, проблемы с сердцем и сосудами, то даже эпизодическое употребление фастфуда увеличит риск развития болезней, — подчеркнул Дэвид Кац.

Врач рассказал, что люди, покупающие фастфуд чаще двух раз в неделю нередко страдают сахарным диабетом второго типа и ожирением.

При этом специалист напомнил, что в ресторанах с высоким чеком часто готовят бургеры из качественных продуктов.