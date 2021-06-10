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Четверг, 10 июня, 2021
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Стало известно, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Елена Лобанова
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Американский врач Дэвид Кац рассказал, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья. Его слова приводит РИА «Новости»

Как отметил специалист, фастфуд можно есть один-два раза в неделю. При этом все остальное время человек должен питаться исключительно полезной пищей. 

— Основную часть рациона должны составлять фрукты и овощи, цельнозерновые крупы и злаки. Однако если человек имеет хронические заболевания, в частности, проблемы с сердцем и сосудами, то даже эпизодическое употребление фастфуда увеличит риск развития болезней, — подчеркнул Дэвид Кац. 

Врач рассказал, что люди, покупающие фастфуд чаще двух раз в неделю нередко страдают сахарным диабетом второго типа и ожирением. 

При этом специалист напомнил, что в ресторанах с высоким чеком часто готовят бургеры из качественных продуктов.

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