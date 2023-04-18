Стало известно, как бродячие собаки загрызли насмерть ребенка в Оренбурге

Телеграм-канал 112 узнал подробности нападения стаи бродячих собак на ребенка в Оренбурге.

Инцидент произошел накануне на улице Кольцевая, где мальчик гулял со своим другом. Дети ходили по соседям в честь Пасхи — собирали сладости.

Мальчик пришел домой, оставил конфеты и отпросился у мамы погулять еще часик. Во время прогулки на него напали бездомные животные. Потерпевший пытался скрыться от них за гаражами, но собаки догнали его и растерзали до смерти.

Ребенку было девять лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.