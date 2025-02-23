Стало известно, что ждёт Украину после окончания боевых действий

После окончания боевых действий в Украине ожидаются волны миграции, сообщает Telegraf.

«Первая волна составит примерно два миллиона человек. Но столько же людей вернется, что сохранит баланс, и численность населения страны останется неизменной», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что вторая волна миграции может начаться в случае вступления Украины в Евросоюз. В этом случае страну покинут еще один–два миллиона человек.

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Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предположила, что к 2033 году население Украины составит максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, страна сможет вернуть не более половины уехавших граждан.

В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав стратегию демографического развития, подготовленную Министерством социальной политики Украины, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимального значения за последние 300 лет.

Кроме того, бывший премьер-министр Николай Азаров в январе 2023 года заявил, что по сравнению с 2014 годом население Украины сократилось в 2,5 раза, пишет РИА Новости.