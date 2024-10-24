Стали известны страшные подробности убийства русского актёра и его жены в Баку

Преступник, проникший в дом актёра Иосифа Ткача в Баку, перерезал 85-летнему мужчине горло, а затем нанес смертельные удары ножом в область головы его 80-летней супруге. Об этом, ссылаясь на азербайджанское издание Oxu.az, пишет «Московский комсомолец».

Ткач был актёром Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. Подозреваемый в убийстве артиста и его жены Людмилы задержан по горячим следам.

По данным СМИ, 51-летний Ислам Хадыев проник в квартиру в доме на улице Гусейнбалы Алиева, чтобы ограбить артиста.

Соседи рассказали, что Ткач был неконфликтным человеком, у него остались две дочери, которые уже давно живут в Германии.

Широкий зритель может помнить Иосифа Ткача по работе в российском сериале «Граф Крестовский».