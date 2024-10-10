Четверг, 10 октября, 2024

Стали известны сроки начала отопительного сезона в муниципалитетах Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от Freepik

Официальная страница Госжилинспекции Рязанской области ВКонтакте сообщила даты начала отопительного сезона в муниципальных округах и районах. 

Ермишинский муниципальный район – с 09.10.2024

Захаровский муниципальный район – с 09.10.2024

Кадомский муниципальный район – с 07.10.2024

Касимовский муниципальный район – 14.10.2024

Клепиковский муниципальный район – с 09.10.2024

Кораблинский муниципальный район – с 10.10.2024

Милославский муниципальный район – с 14.10.2024

Михайловский муниципальный район – с 09.10.2024

Пителинский муниципальный район – с 08.10.2024

Пронский муниципальный район – с 11.10.2024 район, с 14.10.2024 город Новомичуринск

Путятинский муниципальный округ – с 09.10.2024

Рыбновский муниципальный район – с 10.10.2024

Ряжский муниципальный округ – с 08.10.2024

Рязанский муниципальный район – с 10.10.2024

Сапожковский муниципальный район – с 08.10.2024

Сараевский муниципальный район – с 04.10.2024 соц.сфера,с 08.10.2024 жил.фонд

Сасовский муниципальный округ – с 08.10.2024

Скопинский муниципальный район – с 09.10.2024 соц.сфера,с 15.10.2024 жил.фонд

Спасский муниципальный район: город Спасск – с 09.10.202

Старожиловский муниципальный район – с 09.10.2024

Ухоловский муниципальный район – с 09.10.2024

Чучковский муниципальный район – с 09.10.2024

Шацкий муниципальный район – с 10.10.2024

Шиловский муниципальный район – с 09.10.204

Городской округ г. Касимов – с 08.10.2024 соц.сфера, с10.10.2024 жил.фонд

Городской округ г. Рязань – с 08.10.2024

Городской округ г. Скопин – с 09.10.2024

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