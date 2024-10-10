Стали известны сроки начала отопительного сезона в муниципалитетах Рязанской области

Официальная страница Госжилинспекции Рязанской области ВКонтакте сообщила даты начала отопительного сезона в муниципальных округах и районах.
Ермишинский муниципальный район – с 09.10.2024
Захаровский муниципальный район – с 09.10.2024
Кадомский муниципальный район – с 07.10.2024
Касимовский муниципальный район – 14.10.2024
Клепиковский муниципальный район – с 09.10.2024
Кораблинский муниципальный район – с 10.10.2024
Милославский муниципальный район – с 14.10.2024
Михайловский муниципальный район – с 09.10.2024
Пителинский муниципальный район – с 08.10.2024
Пронский муниципальный район – с 11.10.2024 район, с 14.10.2024 город Новомичуринск
Путятинский муниципальный округ – с 09.10.2024
Рыбновский муниципальный район – с 10.10.2024
Ряжский муниципальный округ – с 08.10.2024
Рязанский муниципальный район – с 10.10.2024
Сапожковский муниципальный район – с 08.10.2024
Сараевский муниципальный район – с 04.10.2024 соц.сфера,с 08.10.2024 жил.фонд
Сасовский муниципальный округ – с 08.10.2024
Скопинский муниципальный район – с 09.10.2024 соц.сфера,с 15.10.2024 жил.фонд
Спасский муниципальный район: город Спасск – с 09.10.202
Старожиловский муниципальный район – с 09.10.2024
Ухоловский муниципальный район – с 09.10.2024
Чучковский муниципальный район – с 09.10.2024
Шацкий муниципальный район – с 10.10.2024
Шиловский муниципальный район – с 09.10.204
Городской округ г. Касимов – с 08.10.2024 соц.сфера, с10.10.2024 жил.фонд
Городской округ г. Рязань – с 08.10.2024
Городской округ г. Скопин – с 09.10.2024