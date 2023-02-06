Стали известны результаты проб «жутких матрасов» в роддоме в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальной ЦРБ обнародовали результаты проб матрасов в городском родительном доме, написало издание «День во Владимире».

«Биохимический тест во всех случаях показал отрицательный результат: следов биологических выделений (крови) не выявлено», – рассказали специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы.

Результаты исследования направили в территориальные надзорные органы.

В самой больнице объяснили наличие разводов на матрасах следствием высокотемпературной паровоздушной дезифекции.

Ранее на адские условия в роддоме жаловалась одна из рожениц. Она в том числе рассказала о грязном постельном белье и поделилась фотографиями из медучреждения.