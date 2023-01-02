Стали известны подробности убийства сотрудника МАДИ в центре Москвы

Конфликта перед убийством сотрудника Московской автомобильной дорожной инспекции (МАДИ) под парящим мостом парка «Зарядье» вечером 31 декабря не было. Об этом пишет МК.

Издание, ссылаясь на пресс-службу МАДИ, сообщает, что 33-летний инспектор сидел на скамейке, передавал информацию об обстановке. В этот момент к нему подбежал убийца и стал бить ножом.

Ранее СМИ сообщили, что убитый снимал нарушения при парковке автомобилей, из-за этого у него возник конфликт с одним из водителей. По камерам наблюдения видно, что убийца и жертва даже не разговаривали.

Тверской районный суд арестовал задержанного по подозрению в преступлении бойца ММА Ламберда Ахъядова.

— Установлено, что 26-летний мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно-важных органов, — сообщила прокуратура Москвы.

У погибшего инспектора МАДИ Святослава остались жена и двое детей.